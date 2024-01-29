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В пресс-службе президента РФ отреагировали на решение CAS дисквалифицировать Валиеву

В пресс-службе президента РФ отреагировали на решение CAS дисквалифицировать Валиеву
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать несовершеннолетнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Разумеется, мы не согласны с этим… С моей точки зрения, конечно, политизированное (решение)», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

По решению CAS Валиева лишится таких крупных титулов, как победы на чемпионате Европы — 2022 и командном турнире на Олимпиаде-2022.

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