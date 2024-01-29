Глава USADA: ISU должен перераспределить медали командного турнира ОИ-2022

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределить результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года после решения CAS о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Это правильный исход, и мы надеемся, что чистые спортсмены, участвовавшие в Играх, наконец-то смогут испытать радость и удовлетворение от долгого ожидания справедливости. В то же время у нас сжимаются сердца за ещё одного российского спортсмена, которого подвела система, а ведь ей всего 15 лет (на данный момент Валиевой 17 лет. — Прим. «Чемпионата»).

Теперь ISU должен исполнить техническое решение о её дисквалификации и распределить медали командного турнира между настоящими победителями», — приводит слова Тайгарта USA TODAY Sports.

Отметим, что подобное решение ISU может принести сборной США первую в истории золотую олимпийскую медаль по фигурному катанию.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Наказание фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).