Глава ВАДА Банька: дисквалификация Валиевой — это победа для агентства и чистого спорта

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой — это победа для ВАДА и всего чистого спорта.

«Это победа для ВАДА, чистого спорта и атлетов со всего мира. Любой, кто даёт детям допинг, должен оказаться за решёткой. Мы призываем правительства рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за предоставление несовершеннолетним стимулирующих препаратов», — написал Банька в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Наказание фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).