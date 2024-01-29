Костомаров — о решении CAS: несмотря ни на что, поверьте — у Камилы всё будет в порядке

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за употребление допинга.

«Камила Валиева – замечательная фигуристка, которая на данный момент отлично выступает не только в спорте, но и в различных шоу у Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Она сделала своё имя, и это востребованная фигуристка, которая ещё может кататься и выступать во многих шоу.

На то решение, которое приняло CAS, лично я никак повлиять не могу, но, наверное, этому есть какой-то претендент. Не являюсь медкомиссией, поэтому мне сложно судить. Но, несмотря ни на что, поверьте — у нашей Камилы всё будет в порядке!» — приводит слова Костомарова Sport24.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Наказание фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).