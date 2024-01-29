Сегодня, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Её дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Камила Валиева вернётся в спорт после дисквалификации?

Также отметим, что Россию могут лишить золотых медалей командного первенства на Олимпийских играх – 2022. Сообщается, что заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должны принять решение по этому поводу, пройдёт 7 февраля.