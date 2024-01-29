Источник: пара Бояринцева и Плешков ушли из группы Мозер к Тутберидзе

Российская спортивная пара фигуристов Дарья Бояринцева и Роман Плешков покинули группу Нины Мозер и Владислава Жовнирского и теперь будут тренироваться у Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, Бояринцева и Плешков образовали пару не так давно, в конце мая 2022 года. До этого Бояринцева каталась с Максимом Шагаловым, а Плешков выступал в паре с Алиной Пепелевой.

В первом своём полноценном сезоне Бояринцева и Плешков завоевали бронзу на двух этапах серии Гран-при России, а ещё одержали победу на чемпионате Москвы. В текущем году пара снялась с чемпионата России по «семейным обстоятельствам».

Отметим, что в данный момент у Тутберидзе также тренируется одна из сильнейших пар России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.