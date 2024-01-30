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В НОК США заявили, что золото ОИ-2022 за командный турнир получат американские фигуристы

В НОК США заявили, что золото ОИ-2022 за командный турнир получат американские фигуристы
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Генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд заявила, что американские фигуристы получат золотые медали за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Сара Хиршланд подтверждает, что общалась с представителями Международного олимпийского комитета и получила прекрасные новости о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями за командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Мы поздравляем Эвана Бейтса, Карен Чен, Натана Чена, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндона Фрейзера, Мэдисон Хаббелл, Алексу Книрим и Винсента Чжоу», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Олимпийского комитета США в соцсетях.

Ранее был оглашён вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещённое вещество. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года, на следующий день после завершения командного турнира ОИ-2022, где сборная России заняла первое место. Из-за раследования дела о допинге результаты турнира не были утверждены.

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