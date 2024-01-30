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Авербух — Валиевой: пробравшись через тернии, ты поднимешься на олимпийский пьедестал

Авербух — Валиевой: пробравшись через тернии, ты поднимешься на олимпийский пьедестал
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поддержал фигуристку Камилу Валиеву после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Камила Валиева — выдающаяся фигуристка и талантливейший человек, которой, я уверен, под силу пройти все тяжелейшие испытания, выпавшие на её хрупкие девичьи плечи!

Такой талант обязательно должен проявить себя! Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, всё это тебе под силу! Твои программы, бесспорно, бриллианты фигурного катания! Сил тебе, Камила, пройти всё это. Я с тобой!» — написал Авербух в соцсетях.

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