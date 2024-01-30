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Сегодня состоится внеочередной выпуск подкаста «Ход коньком» по делу Камилы Валиевой

Сегодня состоится внеочередной выпуск подкаста «Ход коньком» по делу Камилы Валиевой
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Сегодня состоится внеочередной выпуск подкаста «Ход коньком», в котором поднимут вопрос о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Гости обсудят перспективы Камилы Валиевой и всего российского фигурного катания. Специальный гость подкаста — спортивный юрист Артём Пацев. Внеочередной выпуск пройдёт сегодня в 21:00 в прямом эфире.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

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