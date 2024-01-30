«У меня лично до сих пор ощущение, что это подмес». Юрист Пацев — о допинге Валиевой

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Особенность препарата — это очень старый кардиопротектор. От него, как от стероидов, не растут никакие мышцы, от него не хочется бежать долго и без одышки, как от эритропоэтина. Это не стимулятор, хотя у него есть, как считает ВАДА, лёгкий стимулирующий эффект. Но это лёгкий стимулирующий эффект, который гораздо меньше стимулирующего эффекта, как от кофеина, чашки кофе. Это кардиопротектор подобно тому же самому мельдонию. Он был запрещён сначала в 2013 году как только соревновательный препарат, а во внесоревновательный период был разрешён. А с 1 января 2014 года был уже запрещён во всё время. У нас его можно было найти и до сих пор можно найти под названием предуктал в любой аптеке, никаких проблем с доступом к этому препарату никогда не было. Его до сих пор действительно назначают даже несовершеннолетним детям, когда нужно защитить сердце от нагрузок, особенно при каких-то операциях на сердце.

Сам по себе он известен, но его давно никто не применяет, его давно нет в палитре закупаемых препаратов со стороны ФМБА, поэтому он просто так в принципе не может попасться даже на глаза никому из спортивных врачей, ни в диспансерах. По результатам УМО спортсменам его, естественно, не назначают. У меня лично до сих пор ощущение, что с учётом столь малой концентрации, а мы знаем, что у Камилы была найдена очень маленькая концентрация, это подмес», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».