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Захарова: дело Валиевой — проявление нечистоплотной конкуренции

Захарова: дело Валиевой — проявление нечистоплотной конкуренции
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушении антидопинговых правил. Захарова подчеркнула, что вердикт по делу фигуристки стал ещё одним примером политизации спорта, и подчеркнула, что Россия продолжит отстаивать право спортсменки на апелляцию.

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, ещё одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания. Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право нашей спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Результаты фигуристки, показанные с декабря 2021 года, были аннулированы. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотых медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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