Лайшев — о бане Валиевой: Запад ни на что другое не способен, они слабые, злобные люди

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Прежде всего, меня волнует, что Запад нервирует нашу девочку. И выбивают её таким образом из спортивной формы. Это так противно, гнусно и подло. Главное, нам надо настроить Камилу, чтобы она не обращала на это внимания и продолжала быть в хорошей спортивной форме. А также продолжала свою спортивную деятельность на радость всем любителям фигурного катания.

Откуда столько радости с их стороны? Запад ни на что другое не способен. Они слабые, злобные люди, и мы это видим во всех сферах. Сколько вынесено санкций нашим людям, это уму непостижимо. Если на всё обращать внимание, то времени не хватит. Так же и здесь. Не надо обращать внимания, я считаю. Надо жить нашей жизнью. Камила также знает, что вся Россия её обожает.

Для нас Валиева есть, была и остаётся олимпийской чемпионкой, и она наша великая спортсменка. Больше говорить не о чем, и не хочу разжёвывать эту дешёвую западную организацию, которая там вердикты выносит», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой было объявлено 29 января. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается от декабря 2021 года, все её результаты с этого момента аннулированы. Из-за этого Валиева лишилась золота чемпионата Европы — 2022 в женском одиночном катании, а сборная России была лишена золота командного турнира ОИ-2022.