Вспоминаем историю Кристал Кокс с Олимпиады-2004. Тогда сборная США не осталась без золота из-за допинга у одной из участниц.

А где справедливость? У американцев была «своя Валиева», но сборную не лишили золота ОИ

Вердикт Спортивного арбитражного суда CAS по «делу Валиевой» оставил после себя множество вопросов. Но российские фигуристы, судя по всему, будут лишены золота в командном турнире Олимпиады-2022.

Но в истории спорта был похожий случай, за который команда в целом наказание не понесла и даже не лишилась завоёванной медали.

Проведём параллель между американской легкоатлеткой Кристал Кокс и Камилой Валиевой. А вы сами решите, схожа ли ситуация или нет?

Забыли отобрать медали?

В случае Кристал Кокс и её команды всё началось в 2001-м, а закончилось в 2004-м, когда в Афинах прошла летняя Олимпиада. На главном старте четырёхлетия Кристал вместе с остальными членами сборной США заняла первое место в эстафете 4х400 метров. Бегунья получила золото.

В 2012 году Кокс признали виновной в употреблении допинга в период с 2001 по 2004 год и лишили золота Олимпиады. Однако МОК и IAAF (ныне World Athletics) вопрос об отзыве медалей у всей команды не поднимали. А в 2013-м году и вовсе пришли к выводу, что срок давности его обсуждения прошёл. Тогда ситуация сильно возмутила представителей Великобритании.

Специально или нарочно?

Заметим, что Камила Валиева в употреблении допинга не признавалась. Триметазидин, по словам защиты, попал в её организм случайно.

Кокс же принимала анаболические стероиды на протяжении трёх лет – такое случайно попасть в организм спортсмена не может. Тогда речь шла о целенаправленном применении для улучшения результатов.

Зато Кокс признала свою вину. А Валиева отказывалась до конца.

Наказание для запасной

Стоит отметить и ещё одну важную деталь. В регламентах и правилах она не учитывается, но с точки зрения поиска компромиссных решений в той или иной сложной ситуации вполне может играть свою роль.

Дело в том, что Кристал Кокс на злополучной Олимпиаде участвовала только в предварительном забеге, а в финале уже не бежала. Но согласно правилам, тоже стала олимпийской чемпионкой и получила свою золотую награду.

И даже когда Кристал дисквалифицировали, вроде бы к финалисткам не придраться. С другой стороны, а как команда США оказалась в финале?

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