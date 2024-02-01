Роднина: откровение Медведевой о сексуализации фигуристок не удивляет

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова двукратной чемпионки мира и Европы фигуристки Евгении Медведевой об объективации спортсменок в фигурном катании. Роднина подчеркнула, что проблема сексуализации спортсменок должна обсуждаться, а тренерам и фигуристкам необходимо соблюдать определённые правила в совместной работе. Напомним, Медведева ранее заявила, что некоторые мужчины-тренеры не стесняются в выражениях, обсуждая фигуру юных фигуристок.

«Вслух мало кто говорит о проблеме сексуализации в фигурном катании. Давно не работаю тренером, и мне нечего добавить или разбавить её мнение. Вообще тема сексуализации существует в отношении женщин. Уже были в некоторых видах спорта громкие процессы, имею в виду в других странах. Если она есть, её нужно обсуждать и принимать какие-то решения. Не в курсе всей этой истории, потому что поколение и требования поменялись. Что касается моей карьеры, я не помню подобных случаев. Может, потому что я каталась в паре, а пара предполагает, что партнёр всегда оберегает партнёршу.

Откровение Медведевой не удивляет. Девушки взрослеют, и вместе с жизненным взрослением происходит переоценка того, что было и как это оценивалось. Действительно, на эту тему стали больше говорить. В первую очередь перестали стесняться. Считаю, это хорошо, потому как мы должны понимать, что везде и во всём должны быть рамки: соблюдение правил, законов и совместной работы будет иметь положительный результат», — приводит слова Родниной Sport24.