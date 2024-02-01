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Новицкий: нечестно сваливать всю вину за дело о допинге на Валиеву

Новицкий: нечестно сваливать всю вину за дело о допинге на Валиеву
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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил, а также поделился мнением об ответственности фигуристки и её окружения, в частности, тренера Этери Тутберидзе, за произошедшее. Новицкий подчеркнул, что Валиева, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы было 15 лет, не должна нести ответственность в одиночку.

«Давайте просто разберёмся во всей этой ситуации с трезвой головой, чтобы ни на кого не кидать тень, тем более на Этери Георгиевну. Кто защищал Камилу во всём этом деле и как её адвокаты это делали? Если я правильно понимаю, речь о препарате триметазидин. Как он вообще попал в её организм? Только не надо рассказывать никаких историй про дедушкин пирожок или кофе. У нас в сборной был врач. Простите, пожалуйста, он не должен был это контролировать? Дело даже не в Этери Георгиевне. Чисто объективно, могло прийти в голову 15-летнему ребёнку самому принимать этот препарат? Если я правильно всё понял, он назначается при патологиях сердца. Вопрос всё тот же: как он попал в её организм? Честно ли сейчас сваливать всю вину на одну Камилу? Все остальные белые и пушистые, а виновата она? Наверное, мы не вправе нападать на кого-то конкретного, но, по сути, Валиевой сломали карьеру. Но как-то так получается, что она должна отвечать за всё и за всех», — приводит слова Новицкого «RT на русском».

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