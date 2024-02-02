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РУСАДА будет просить сохранения конфиденциальности мотивировочной части дела Валиевой

РУСАДА будет просить сохранения конфиденциальности мотивировочной части дела Валиевой
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило полный текст решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Организация будет просить сохранения конфиденциальности мотивировочной части дела спортсменки как защищённого лица.

«РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали всё, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищённого лица. Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения», – приводит слова представителей пресс-службы РУСАДА «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 января 2024 года CAS принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за использование запрещённого препарата. Спортсменку лишили всех наград, завоёванных на взрослом уровне.

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Источник: в допинг-пробе Валиевой обнаружили разрешённый препарат с анаболическим эффектом
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