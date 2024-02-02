Fondo Italia: Камила Валиева в этой ситуации жертва, ее предали люди, которым она доверяла

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре год по решению CAS. Аннулированы были также все ее медали от 25 декабря 2021 года. После случившегося фигуристка получила поддержку со всех сторон. В том числе и корреспондент Fondo Italia Джорджио Каподаглио в статье заявил, что во всей этой ситуации Валиева является жертвой.

«Жертва всегда была только одна: пятнадцатилетняя Камила Валиева из Пекина, которая оказалась внутри этой огромной ситуации, которая больше, чем она сама. Вероятно, предали её именно те люди, которым она доверяла и, возможно, до сих пор доверяет. Единственная, кого нельзя осуждать с моральной точки зрения, — это она» — пишет Каподаглио в статье Fondo Italia.

В сторону Валиевой уже была поддержка не только от русских спортсменов и известных личностей, но и от людей из других стран. Американский журналист Филипп Херш сказал, что наказание было неоправданно суровым.