Журова — о решении CAS: от Валиевой не отстанут, ей не дадут спокойной жизни

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Журова считает, что международные организации не встанут на сторону спортсменки.

«Боюсь, что международные организации уже вряд ли встанут на сторону Камилы. Им только на руку, если мы подадим апелляцию. И тут есть дилемма. С одной стороны, мы защитим интересы Валиевой. Но с другой, всё это снова будет в повестке, будут говорить, что мы всё равно виноваты. Они также будут отслеживать выступление Камилы в официальных соревнованиях, если это произойдёт – мы понимаем последствия. От Валиевой не отстанут, ей не дадут спокойной жизни. В деле Валиевой был политический заказ, за неё зацепились, международные организации стараются вытаскивать из неё как можно больше», — приводит слова Журовой Betonmobile.

Напомним, 29 января CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года и аннулировании её результатов с 25 декабря 2021 года. Так, спортсменка лишается 10 медалей, в том числе золота чемпионата Европы – 2022, которое ISU теперь присудил Анне Щербаковой.