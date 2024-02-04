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Радионова — о нападении на Дикиджи: надеюсь, что виновный будет наказан

Радионова — о нападении на Дикиджи: надеюсь, что виновный будет наказан
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Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала ситуацию с нападением в метро на 19‑летнего российского фигуриста Владислава Дикиджи.

«Надеюсь, что виновный будет наказан. Главное, что с Владом всё хорошо, он цел и невредим. Он мальчик сильный, спортивный. С ним рядом близкие, всё должно быть хорошо. Никакой психологической травмы не должно быть», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Напомним, неприятный инцидент случился в перегоне между станциями метро «Пионерская» и «Чёрная речка». Агрессивный пассажир приставил похожий на нож предмет к горлу Дикиджи и угрожал его убить, если тот не уступит ему место в вагоне. Фигурист не получил повреждений и продолжит тренироваться по графику.

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