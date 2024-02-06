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Федотов рассказал, есть ли конкуренция с Мозалёвым на тренировках в группе Тутберидзе

Федотов рассказал, есть ли конкуренция с Мозалёвым на тренировках в группе Тутберидзе
Арсений Федотов
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Победитель чемпионата России по прыжкам — 2024 и первенства России среди юниоров — 2023 Арсений Федотов рассказал о том, составляет ли конкуренцию Андрей Мозалёв во время тренировочного процесса.

«Как конкуренция с Андреем Мозалёвым на тренировках? Устраивали ли прыжковые баттлы? Особо пока ещё ничего не устраивали, но приятно, что к нам присоединился такой хороший спортсмен», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в январе этого года фигурист Мозалёв перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее спортсмен готовился под руководством специалиста Кирилла Давыденко.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.

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