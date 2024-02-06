Базылюк прокомментировала отсутствие Тутберидзе на первенстве России

Российская фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала выступление в короткой программе и объяснила отсутствие Этери Тутберидзе на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, проходящем в Саранске (Республика Мордовия).

«Я напрыгиваю этот контент с начала сезона, так что уже приспособилась. Надеюсь, будет и дальше получаться. На первенство зрителей пришло больше, чем на этапы. Я очень рада, что меня так поддерживает публика. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает.

Не хватает ли сейчас Тутберидзе? Этери Георгиевна сейчас занимается в Москве», — передаёт слова Маргариты Базылюк корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции первенства России — 2024 по фигурному катанию доступны в Okko.