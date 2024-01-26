Японский фигурист повторил «каскад Базылюк» из двух четверных прыжков

18-летний японский фигурист Као Миура исполнил каскад из двух четверных прыжков.

На тренировке спортсмен прыгнул каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

В декабре прошлого года Миура занял пятое место в финале Гран-при в Пекине.

Напомним, ранее этот уникальный каскад на чемпионате по прыжкам среди фигуристов выполнила 12-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк.

Ранее американские блогеры Дэйв Лис и Джонатан Байер в выпуске подкаста The Skating Lesson раскритиковали прокат Базылюк, заявив, что такие элементы сильно вредят здоровью.