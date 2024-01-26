Японский фигурист повторил «каскад Базылюк» из двух четверных прыжков
18-летний японский фигурист Као Миура исполнил каскад из двух четверных прыжков.
На тренировке спортсмен прыгнул каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.
В декабре прошлого года Миура занял пятое место в финале Гран-при в Пекине.
Напомним, ранее этот уникальный каскад на чемпионате по прыжкам среди фигуристов выполнила 12-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк.
Ранее американские блогеры Дэйв Лис и Джонатан Байер в выпуске подкаста The Skating Lesson раскритиковали прокат Базылюк, заявив, что такие элементы сильно вредят здоровью.
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