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Японский фигурист повторил «каскад Базылюк» из двух четверных прыжков

Японский фигурист повторил «каскад Базылюк» из двух четверных прыжков
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18-летний японский фигурист Као Миура исполнил каскад из двух четверных прыжков.

На тренировке спортсмен прыгнул каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

В декабре прошлого года Миура занял пятое место в финале Гран-при в Пекине.

Напомним, ранее этот уникальный каскад на чемпионате по прыжкам среди фигуристов выполнила 12-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк.

Ранее американские блогеры Дэйв Лис и Джонатан Байер в выпуске подкаста The Skating Lesson раскритиковали прокат Базылюк, заявив, что такие элементы сильно вредят здоровью.

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