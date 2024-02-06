«70 с копеечками». Косторная рассказала, сколько хотела баллов за короткую в Омске

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала, сколько хотела бы получить баллов за короткую программу на Гран-при в Омске.

Георгий Куница: На Гран-при в Омске не было чего-то глобального. Просто были конкретные вопросы по судейству.

Алёна Косторная: Плюс я была расстроена, и все эти эмоции в кучу накатили. Я не достигла желаемого: хотела набрать определённую сумму баллов. Чуть-чуть до неё не добрала.

Андрей Журанков: Ты хотела 70?

Алёна Косторная: Ну, да. 70 с копеечками. Я чуть-чуть не добрала, и всё — для меня это стало потерей. Кошмар! Мир рухнул. Я плохая, все плохие. Гоша говорил: «Это нормально, у тебя поддержка дешевле, чем вот эта». А я: «Но как так?!»