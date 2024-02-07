«Память не сотрёшь». Соколовская обратилась к лишённым золота ОИ российским фигуристам

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская обратилась к участникам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине со словами поддержки. Ранее российских фигуристов лишили золотых медалей командного турнира.

«Никита, наш капитан, Виктория, Марк, Александр, Анастасия и Камила. Два года назад вы стояли на пьедестале, вас объявили олимпийскими чемпионами на весь мир! Вы попали в сердца миллионов людей. Команда мастеров, профессионалов, стиля, красоты, чистоты. Непобедимы! А то, что происходит дальше, это называется „здравствуй, взрослая жизнь“. Я знаю, что каждый из вас достойно примет то, что происходит. Память не сотрёшь. И, как сказал Саня, будет, что детям рассказать. Горжусь каждым из вас», — написала Соколовская на своей странице в социальных сетях.