Лазарев: произвольной на юниорском первенстве доволен, а короткой нет. Переволновался

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске. По сумме прокатов с короткой и произвольной программами спортсмен получил 259,28 балла.

«Сегодня я был спокоен. Вчера перед короткой программой я довольно сильно нервничал и не получилось. Сегодня я был уже спокоен и почти всё получилось. Я хорошо был готов, на тренировках много раз катал чисто. Произвольной я доволен, а короткой нет. Скорее всего переволновался.

На прошлое первенство России я летал один, без родителей. Это отличается. В Саранске у меня живут бабушка с дедушкой, тут всё отличается. Я раньше часто ездил сюда в гости. Сегодня меня на трибунах поддерживали мама и бабушка. Я живу у бабушки, но сегодня ночевал в отеле, потому что у нас очень рано была тренировка. Готовиться к соревнованиям в отеле или у бабушки — никак не отличается. За питанием я конечно слежу, даже если бабушка с дедушкой мне что-то предложат перед прокатом, я откажусь. А сейчас уже спокойно можно поесть.

Есть возможность попасть на взрослый Кубок Первого канала? Я узнал об этом на жеребьёвке, но я ещё не думал об этом. Но если я отберусь, то, конечно, я бы хотел поучаствовать. Мне очень нравится участвовать в командных турнирах, но я не думаю о том, что выступаю за команду, готовлюсь как на обычное выступление. Не думаю, что турнир в команде сильно на меня влияет», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.