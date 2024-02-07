Понтелеенко — о своих кумирах: Валиева, Трусова, Щербакова — каждая по-своему хороша

Российская фигуристка Надежда Понтелеенко поделилась впечатлениями от произвольной программы на первенстве России среди юниоров в Саранске и назвала своих кумиров в фигурном катании.

«Я не очень довольна выступлением, потому что у меня первый прыжок не получился. Нужно было увереннее катить, быстрее ехать, особенно во второй половине. Страшно ли тренировать четверные элементы? Нет, не страшно. Если ты в прыжке понимаешь, что ты вот так вот боком летишь и сейчас упадёшь пол-оборота, то это страшно, а так – нет.

Влад Дикиджи помогает нашей группе иногда. Если что-то не так идёт, он может поддержать как товарищ. Иногда, когда Олега Станиславовича по обстоятельствам не бывало, Влад помогал тоже, советовал что-то. Я думаю, из него получится хороший тренер.

Кумиры в фигурном катании? Я считаю, что в жизни не должно быть кумиров. Но мне нравятся Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю. Из женщин все — и Камила Валиева, и Александра Трусова, и Аня Щербакова — каждая по-своему хороша», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.