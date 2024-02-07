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«Не контролирует назначаемые спортсменам лекарства». CAS опубликовал показания Тутберидзе

«Не контролирует назначаемые спортсменам лекарства». CAS опубликовал показания Тутберидзе
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7 февраля спортивным арбитражным судом (CAS) была опубликована мотивировочная часть дела фигуристки Камилы Валиевой. Документ размещён на официальном сайте организации. В документе упомянуты показания тренера российской фигуристки Этери Тутберидзе.

«30 марта 2022 года РУСАДА взяло показания у Этери Тутберидзе, которая также предоставила заявление в письменной форме.

Как тренер Тутберидзе «не контролирует и не обсуждает с врачами команды назначаемые спортсменам лекарства и добавки». Камила Валиева при этом не жаловалась ни на какие проблемы с сердцем, за исключением марта 2021 года, когда ФМБА после детального медицинского обследования рекомендовало ей уменьшить нагрузки», — утверждается в документе.

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