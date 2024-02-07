Маргарита Базылюк: самым важным на этом старте считаю чистые прокаты

Фигуристка Маргарита Базылюк заявила, что считает самым важным на этом старте чистые прокаты.

«Пока что маленькая — прыгаю. Вырасту, надеюсь, тоже буду прыгать. Самым важным на этом старте считаю чистые прокаты. Медаль для меня не имеет значения, сейчас мне нужно было скатать чисто программу. Судьи должны были решить, какая я стану. Я хочу поблагодарить зрителей за то, что была такая активная публика, которая постоянно поддерживала. Как буду отмечать победу? Посижу с родителями и сёстрами за столом. Позволю ли себе что-нибудь калорийное? Я позволяю себе каждый день.

Уже сейчас задумываюсь о том, смогу ли сохранить свои прыжки, когда подрасту? У всех наступает пубертат, его надо прожить, и всё. Меня не пугает, что дальше будет тяжелее. Меня подбадривают на моём пути тренеры, родственники и мой сильный характер.

Что было сложнее: первенство или прыжковый чемпионат? На чемпионате по прыжкам я занималась своим любимым делом — прыгала. А тут надо было собрать всю программу, отвращаться и показать эмоции, передать их. Ну и ещё попрыгать (улыбается)», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.