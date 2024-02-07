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Алиса Двоеглазова рассказала о выигранной медали на юниорском первенстве России

Алиса Двоеглазова рассказала о выигранной медали на юниорском первенстве России
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась после второго места на юниорском первенстве России в одиночном катании среди девушек.

«Медаль далась мне нелегко, много сложностей пришлось пройти, но я смогла. Конечно, во многом благодаря поддержке тренерского штаба, близких, друзей, очень их люблю, спасибо им большое, думаю, без них у меня не получилось бы.

Если нет элементов ультра-си — это очень тяжело. Фигурное катание развивается, идёт вперёд, даже девочки, которые чисто откатали две программы даже с ультра-си, не смогли зайти на пьедестал. Конечно, должны быть вращения, дорожки, другие тройные прыжки, но ультра-си добавляют уверенности, запас. Но без остальных элементов и они не помогут. Ультра-си прижились в фигурном катании, но никто их не обесценивает, это сложные прыжки, хотя, может, кажется, что мы их легко исполняем.

Где буду выступать в следующем сезоне? Не мне решать, конечно, хотелось бы во взрослых. Правила есть правила, мне будет 16, но я родилась во второй половине года», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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