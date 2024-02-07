Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

CAS: проба B Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин

CAS: проба B Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин
Аудио-версия:
Комментарии

В мотивировочной части дела фигуристки Камилы Валиевой сказано, что вскрытая проба B также показала наличие в организме спортсменки запрещённого триметазидина. Именно из-за этого препарата российская фигуристка получила дисквалификацию на четыре года.

Проба B была вскрыта в марте 2022 года. Положительную пробу на триметазидин Валиева сдала в декабре 2021 года, именно с этого месяца отсчитывается четырёхлетняя дисквалификация спортсменки. Всё её результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы, а медали распределены в соответствии с положением других спортсменок в таблицах в тех дисциплинах и соревнованиях, на которых Валиева оказывалась на пьедестале.

Сегодня, 7 февраля, Cпортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть расследования «дела Валиевой».

Материалы по теме
CAS: проба B Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин
РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что её дед Геннадий Соловьёв существует
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android