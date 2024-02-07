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Вы верите в вину Камилы Валиевой?

Вы верите в вину Камилы Валиевой?
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29 января 2024 года российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В среду, 7 февраля, CAS на своём официальном сайте опубликовал подробную мотивировочную часть дела спортсменки, в которой приводятся показания фигуристки, её окружения, а также результаты собственного расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По утверждению комиссии CAS, приведённом в документе, версия Валиевой о случайном попадании запрещённого вещества в её организм в результате употребления клубничного десерта не подтверждена доказательствами.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, посвящённом ситуации с фигуристкой.

Проголосовать в опросе можно также по ссылке.

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