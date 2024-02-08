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Боброва призналась, что результат в личном турнире подпортил счастье от Сочи-2014

Боброва призналась, что результат в личном турнире подпортил счастье от Сочи-2014
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Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Екатерина Боброва рассказала об эмоциях от участия в личном турнире в танцах на льду после завоевания золотой медали в командном соревновании в эксклюзивном монологе для «Чемпионата».

«Дальше мы положили медали в тумбочку и целенаправленно готовились к личному турниру. Понятное дело, что мы готовились к определённым результатам, но нам их не удалось показать, к сожалению (Екатерина и Дмитрий стали пятыми в личном турнире. — Прим. «Чемпионата»).

Это немножко подпортило счастье от Олимпийских игр, но, как говорят психологи, человек стирает негативные моменты из своей памяти, чтобы оставить что-то яркое и хорошее», — вспоминает Екатерина Боброва.

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