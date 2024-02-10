Косторной проведут операцию на плече в ближайшее время

Российская фигуристка Алёна Косторная в середине следующей недели будет прооперирована в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на тренера спортсменки. Напомним, Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, получила травму плеча, из-за чего дуэт не смог принять участие в Спартакиаде сильнейших — 2024.

«У Алёны долгое время болело плечо, причём от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — цитирует тренера спортсменки Сергея Рослякова RT.

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады начнутся 16 февраля в Магнитогорске.