«Компоненты должны быть выше». Боброва и Журанков — о катании дочери Петровой и Тихонова

Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков обсудили катание Полины, дочери российских фигуристов Марии Петровой и Алексея Тихонова, чемпионов мира и двукратных чемпионов Европы в паре, которая выступает в одиночном катании и тренируется под присмотром родителей.

Андрей: Поскольку я общаюсь с Машей и Лешей, я Полину видел. И в прошлом сезоне мы с ними обсуждали, каково это — тренировать свою дочь, говорили про её скольжение. То, что у Полины уникальное скольжение, было видно ещё два-три года назад, Маша мне скидывала видео, и я сказал: «Как же она у вас скользит!» А она, извините, ещё моложе была. А здесь этот накат, мощь, кстати, Тарасовой тоже отмеченная. Это ощущалось невероятно. Очень интересная короткая программа поставлена — браво!

Екатерина: Мой муж очень точечные комментарии даёт, когда я смотрю фигурное катание. Я сказала ему: «Посмотри хотя бы начало. Ну это же разница, даже в постановке — это что-то интересное». Он говорит: «Ну конечно, у неё же есть опыт шоу». И здесь он оказался прав. С самого детства она выступала в шоу с мамой и папой.

Андрей: Во-первых, она видела постоянно. Когда они катались в шоу, она была, естественно, с родителями, как дети актёров, постоянно была за кулисами. А потом она стала выходить с ними. Илья Авербух настаивал, что им нужен номер на троих.

Екатерина: Это очень ощущается. Она прошла школу шоу. Это даёт определённый толчок к развитию на льду на профессиональной арене.

Андрей: Компоненты Полины Тихоновой должны быть выше. В короткой программе у неё седьмые компоненты. Но при таком потрясающем скольжении, при такой хореографии это сто процентов должны быть другие компоненты.

Напомним, в этом сезоне спортсменка дебютирована на Гран-при России среди юниоров.