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«Исторический гениальный прокат». Журанков оценил произвольную юниорки Тутберидзе на ПР

«Исторический гениальный прокат». Журанков оценил произвольную юниорки Тутберидзе на ПР
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Спортивный комментатор Андрей Журанков поделился впечатлениями от выступления Маргариты Базылюк в произвольной программе на юниорском первенстве России.

«Базылюк откатала программу — это исторический гениальный прокат. Это абсолютный рекорд, наверное, всех юниорских первенств — 170,89 балла. Со взрослыми не сравнивал, но я посмотрел историю наших юниорских первенств. Что мы имеем: у Базылюк за короткую — 74,30 балла, при этом с тремя компонентами, а не пятью как раньше. Да, коэффициент изменился, но всё равно, мне кажется, чуть-чуть набирают по ним сейчас меньше, чем раньше. В 2018-ом Косторная набрала 141,63 в произвольной, у Базылюк — 170,89. В 2019-ом Трусова была самой близкой к этому результату — 164,41. Валиева в 2020-ом получала 78,05 за короткую и 159 за произвольную. Муравьёва в 2021-ом набирала 72,97 за короткую, Акатьева за произвольную — 147,20. В 2022-ом снова была Акатьева: 158,25 за произвольную, а в общей сумме — 237,09. В прошлом году у Горбачёвой общая сумма составила 224,41. Сейчас у Базылюк 245,19 в общей сумме. Это абсолютный рекорд. Причём я не знаю, кто его сможет когда-нибудь повторить. Это был идеальный, чистейший прокат Маргариты Базылюк, с чем мы её и поздравляем. Это абсолютный шедевр — то, что она сделала в произвольной программе. Поэтому она у нас number one», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, 7 февраля Базылюк стала победителем юниорского первенства России в одиночном катании среди девушек. Спортсменка заняла первое место с результатом 245,19 балла.

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