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Журанков — о победе ученика Тутберидзе на ПР: два года подряд выигрывает с падением

Журанков — о победе ученика Тутберидзе на ПР: два года подряд выигрывает с падением
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Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о победе фигуриста Арсения Федотова на первенстве России среди юниоров.

«Важный момент: Лев Лазарев выиграл произвольную программу у Арсения Федотова по технической оценке. Он набрал 99,16 против 98,05. При том, что базовая стоимость программы у Федотова выше. Но Арсений упал с четверного лутца. Важно, что у нас два года подряд выигрывает Арсений с падением на четверном прыжке. В прошлом году это был четверной сальхов с недокрутом и падением, в этом — четверной лутц с падением. Но дальше ему хватило четверного тулупа — тройного тулупа и четверного сальхова. Я посмотрел, за счёт чего он выиграл. Он выиграл за счёт двух тройных акселей во второй половине программы и плюсов от судей», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, по сумме двух выступлений спортсмен получил от судей 269,04 балла. Второе место по итогам прокатов с короткой и произвольной программами занял спортсмен Лев Лазарев, набравший 259,28 балла.

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