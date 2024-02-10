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«Федотов — это дар божий, как Валиева?» Боброва и Журанков — о таланте ученика Тутберидзе

«Федотов — это дар божий, как Валиева?» Боброва и Журанков — о таланте ученика Тутберидзе
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Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков оценили талант ученика Этери Тутберидзе Арсения Федотова.

Журанков: Арсений Федотов – это дар Божий, как Валиева?

Боброва: Мы с тобой уже, кстати, обсуждали это и я это предполагала, да. Я считаю, что да. Ни в коем случае не принижая уровень, который дает «Хрустальный», Этери Георгиевна со своей командой. Они его правильно учат, дают скольжение, технику прыжка, это всё супер. Но талант здесь тоже присутствует однозначно.

Напомним, Арсений Федотов стал победителем первенства России среди юниоров по фигурному катанию. По сумме двух выступлений спортсмен получил от судей 269,04 балла. Второе место по итогам прокатов с короткой и произвольной программами занял спортсмен Лев Лазарев, набравший 259,28 балла.

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