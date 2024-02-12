Мозалёв — об Этери Тутберидзе: всегда побаивался её взгляда

Российский фигурист, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв, перешедший 15 января 2024 года в группу Этери Тутберидзе, рассказал о работе в новом коллективе и взаимоотношениях с тренерским штабом. До этого 12 лет спортсмен тренировался под руководством Кирилла Анатольевича Давыденко.

«Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны, но на самом деле она очень хороший человек, весёлый и с хорошим чувством юмора», — цитирует Мозалёва ТАСС.

Также фигурист отметил общую вовлечённость в подготовку группы каждого из специалистов без упора на работу с одним тренером.

«Нет такого, и Этери Георгиевна, и Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. «Чемпионата»), и Сергей Викторович (Дудаков. — Прим. «Чемпионата») участвуют в подготовке», — добавил Андрей Мозалёв.