Распался дуэт Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, выступавшие в парном катании, прекратили совместные выступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсменов Артура Минчука.

«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнёра. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный. Но пока ещё сезон идёт, в любом случае ещё много соревнований до апреля, пока занимаемся Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым», — цитирует Минчука ТАСС.

Пара начала совместные выступления в феврале 2022 года. В сезоне-2023/2024 дуэт Кадыровой и Колесова занял третье место на этапе Гран-при России в Красноярске, пятое на этапе в Казани и седьмое – на чемпионате России в Челябинске.