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«Череда ошибок и достижений». Алексей Мишин описал работу с Елизаветой Туктамышевой

«Череда ошибок и достижений». Алексей Мишин описал работу с Елизаветой Туктамышевой
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о работе с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Как бы я коротко описал работу с Туктамышевой? Череда ошибок и достижений. Моих ошибок и моих каких-то правильных действий.

Не жалею ли, что не попробовали выучить с ней четверной в самом начале? Я пробовал это делать, она уже перекручивала на ход вперёд, аксель она делала уже юной. Эпоха рождает контент программ. Лиза уже делала и тройной аксель, но по тем правилам он был не нужен. Погубить талант спортсменки, чтобы доказать, что ты сделал что-то экстраординарное, наверное, не совсем правильно. Эпоха не позволила, существовавшие правила не дали этого сделать. Было ли тогда близко? Не было, но как я понимаю сейчас, она могла выучить, и она уже во взрослом состоянии выучила, но не до такой степени, чтобы он стал оружием в её соревнованиях», — сказал Мишин в документальном фильме «Алексей Мишин: Профессор, каким вы его не видели», показанном на Первом канале.

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