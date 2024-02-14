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Сихарулидзе объяснил, с чем связана смена спортивного гражданства дуэтом Дэвис — Смолкин

Сихарулидзе объяснил, с чем связана смена спортивного гражданства дуэтом Дэвис — Смолкин
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о смене спортивного гражданства российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований. Сихарулидзе отметил, что никто из лидеров российской сборной, кроме фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, не сменил гражданство.

«На данный момент мы никого не потеряли из лидеров, никто не побежал по другим федерациям. Жизнь в фигурном катании кипит, что очень отрадно. Ушёл один танцевальный дуэт дочки тренера Этери Тутберидзе, но у них очень своеобразная ситуация. Диана родилась не в России, жила не в России, плюс у неё проблемы со слухом и необходимые ей слуховые аппараты производятся за рубежом. Решение о переходе принимает исполком, когда они к нам обратились, мы решили пойти навстречу, потому что всё, что у неё было, было связано не с Россией. Несколько человек ещё переходило, но это не лидеры», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду. Сейчас фигуристы представляют сборную Грузии на международных соревнованиях. На чемпионате Европы — 2024, который прошёл в Каунасе (Литва), Дэвис и Смолкин заняли седьмое место. Российские фигуристы не допускаются на международные турниры из-за ситуации на Украине.

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