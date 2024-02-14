Лайшев: Тарасова заслуживает, чтобы в её честь установили памятник и назвали ледовую арену

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев выразил мнение, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заслуживает памятника при жизни. Также Лайшев отметил, что в честь прославленного тренера следует назвать ледовый дворец. Накануне, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 77 лет.

«Татьяна Анатольевна заслуживает, чтобы в её честь назвали какой-нибудь ледовый дворец, абсолютно точно. Это великий тренер, очень уважаемый в спортивном мире человек и общественный деятель.

В ЦСКА есть традиция ставить памятники при жизни, у них есть целая аллея. Это очень хорошая, добрая и правильная традиция. Конечно, Татьяна Анатольевна тоже заслуживает памятника. Она же цсковский тренер. Но если кто-то ещё изъявит желание это сделать, то можно попросить у неё разрешения на это. Это абсолютно нормальное дело», — приводит слова Лайшева Legalbet.