Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная перенесла операцию на плече

Алёна Косторная перенесла операцию на плече
Комментарии

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная сообщила, что перенесла операцию на плече. Российская спортсменка добавила, что всё прошло хорошо.

«Ребята, меня прооперировали ещё вчера. Всё хорошо», — написала Косторная в социальных сетях.

Напомним, Алёна Косторная, выступающая в паре с фигуристом Георгием Куницей, получила травму плеча, из-за чего дуэт не смог принять участие в Спартакиаде сильнейших — 2024.

Косторная выступала в женском одиночном катании до 2019 года. В 2020 году фигуристка не принимала участие в чемпионате России в связи с восстановлением после коронавируса, а в 2021 году пропустила соревнования из-за травмы кисти. Позже Косторная объявила о переходе в парное катание.

Материалы по теме
Косторная сообщила, что не выступит на Спартакиаде-2024 из-за травмы плеча
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android