Алёна Косторная перенесла операцию на плече

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная сообщила, что перенесла операцию на плече. Российская спортсменка добавила, что всё прошло хорошо.

«Ребята, меня прооперировали ещё вчера. Всё хорошо», — написала Косторная в социальных сетях.

Напомним, Алёна Косторная, выступающая в паре с фигуристом Георгием Куницей, получила травму плеча, из-за чего дуэт не смог принять участие в Спартакиаде сильнейших — 2024.

Косторная выступала в женском одиночном катании до 2019 года. В 2020 году фигуристка не принимала участие в чемпионате России в связи с восстановлением после коронавируса, а в 2021 году пропустила соревнования из-за травмы кисти. Позже Косторная объявила о переходе в парное катание.