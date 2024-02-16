Алёна Косторная, перенёсшая операцию на плече, выложила фото с врачом

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная, которая 15 февраля 2024 года перенесла операцию на плече, выложила в своём телеграм-канале фото из больницы с врачом и поблагодарила его.

Фото: Из личного архива А. Косторной

Фото: Из личного архива А. Косторной

«А это мой врач. Просто Мега-крутой специалист», — подписала фотографии фигуристка.

Напомним, из-за травмы плеча Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, не смогла принять участия в соревнованиях Спартакиады сильнейших — 2024 по фигурному катанию, которые проходят в Магнитогорске (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.

По словам фигуристки, которую уже выписали из больницы, процесс полного восстановления после операции может занять до полугода.