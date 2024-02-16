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Хавронина и Нарижный: к Спартакиаде подошли без нервов, рады выступать в Магнитогорске

Хавронина и Нарижный: к Спартакиаде подошли без нервов, рады выступать в Магнитогорске
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Фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от выступления с ритм-танцем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Спортсмены получили за прокат 82,74 балла.

«После чемпионата России мы хорошо отдохнули, недельку нам дали, потом потихоньку начали готовиться. У нас три недели была работа над физикой, мы делали много прокатов. В достаточно хорошей физической форме подошли к Спартакиаде, было легко, спокойно, к стартам подошли без нервов», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы достаточно расслаблены, потому что основной старт мы отъехали — чемпионат России. Мы готовили программу, чтобы она была как можно лучше, потому что всегда хочется раскрыть её до конца. Спартакиада — это новый опыт, мы ещё никогда не были в Магнитогорске, очень здорово», — отметил Нарижный.

«Сегодня мы были рады выступать здесь. Мы счастливы, что можем радовать зрителей, судей и главное — самих себя», — добавила Хавронина.

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