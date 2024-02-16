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Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде сильнейших — 2024

Сегодня, 16 февраля, на Спартакиаде сильнейших — 2024 прошли прокаты танцевальных дуэтов с ритм-танцем. Лучшими по итогам выступлений стали фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, получившие от судей 90,09 балла.

Второе место занял танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, получивший 84,81 балла. Третье места по итогам прокатов заняли фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

Спартакиада — 2024. Фигурное катание. Магнитогорск.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 90,06 балла.

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва) — 84,81.

3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область) — 82,74.

Завтра, 17 февраля, фигуристы выступят с произвольными танцами.