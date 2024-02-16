Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк — о лишении России командного золота ОИ-2022: жду итоговые результаты

Кондратюк — о лишении России командного золота ОИ-2022: жду итоговые результаты
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о пересмотре результатов командного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Насчёт неожиданности, мне кажется, никто не просчитывал вариант, что будет бронза. Были варианты золото, четвёртое место или вообще ничего. Когда будучи на тренировке мне показали документ, я сначала не поверил и не понял, как так получилось, потому что я неоднократно просчитывал баллы. В данной ситуации меня это удивило.

Касаемо остального ничего не могу сказать. Я жду итог, после этого смогу что-нибудь говорить. Просто жду, когда скажут итоговые результаты без апелляций, споров и так далее», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Материалы по теме
Эксклюзив
Алексей Мишин отреагировал на лишение России командного золота ОИ-2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android