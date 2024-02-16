Кондратюк — о лишении России командного золота ОИ-2022: жду итоговые результаты

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о пересмотре результатов командного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Насчёт неожиданности, мне кажется, никто не просчитывал вариант, что будет бронза. Были варианты золото, четвёртое место или вообще ничего. Когда будучи на тренировке мне показали документ, я сначала не поверил и не понял, как так получилось, потому что я неоднократно просчитывал баллы. В данной ситуации меня это удивило.

Касаемо остального ничего не могу сказать. Я жду итог, после этого смогу что-нибудь говорить. Просто жду, когда скажут итоговые результаты без апелляций, споров и так далее», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.