Самарин — после КП: не сказал бы, что собой доволен, но получше, чем на чемпионате России

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление с короткой программой на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Спортсмен получил от судей 81,05 балла.

«Первый раз в Магнитогорске за свою длинную карьеру, пока посмотреть что-то не было возможности, вчера мы позже всех ребят прилетели и не успели на экскурсию. Но ребята, которые были, все в восторге, постараюсь после соревнований посмотреть местные достопримечательности. Организация отличая, зрители потрясающие, очень тепло. Думаю, здесь будет больше и больше различных соревнований.

Не сказал бы, что собой доволен. Что было отработано получше в принципе сделал, может, были какие-то нюансы по уровням, что было не так хорошо готово, то не сделал. Но хорошо, что получше, чем на чемпионате России. В первую очередь перед собой ставлю задачу просто получить удовольствие и эмоции, которые не добрал на чемпионате страны. Даже не важно, какие элементы сделаны-не сделаны. Я после чемпионата был очень подавлен, не понял, что я откатал, не словил контакт со зрителем, хотя поддержка была колоссальная. Здесь в целом удалось поймать момент, чувство удовлетворения есть. Всё бывает, лёд скользкий. Тем более сезон подходит в концу, держать себя столько в форме тяжело, но я рад, что получилось законнектиться со зрителями. Спасибо им за поддержку.

Сейчас не очень классный лутц получился, остальную прыжковую часть сделал. Главное, что поймал контакт со зрителем и нет гадкого ощущения, когда ты чего-то очень вонючего навозил. Сейчас с улыбкой и в целом тепло на душе после проката», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.