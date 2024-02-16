Кондратюк — о КП на Спартакиаде: главное достижение, что не забыл ни одного вращения

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в короткой программе на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Судьи оценили прокат спортсмена в 98,35 балла.

«За счёт чего удалось показать лучший результат в сезоне? За счёт сделанного незабытого вращения (улыбается).

Мы стояли и считали – в Москве 94 балла, тут 98, это плюс-минус сделанное вращение. Наверное, на сегодня главное достижение, что не забыл ни одного вращения.

Доволен, рад, что было неплохо, что в общих чертах всё сделал. Не то, что идеальное исполнение, рад, что всё было нормально.

Кусок ткани в руках? Так получилось, у меня на рукаве красная тряпка, её закрывает этот кусок материи. В середине программы вскрываю его. Но, к сожалению, кусочек костюма решил оторваться, я катал с ним в руке. Слава богу, не нужно было прыгать, только катать дорожку и вращение, и это никак не помешало. Буквально за долю секунды понял, что он у меня в руках и надо держать до конца», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.