Артемьева и Брюханов — о короткой программе на Спартакиаде: получилось всё в лучшем виде

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов высказались о своём прокате короткой программы на Спартакиаде сильнейших. Спортсмены после стартового выступления идут на третьем месте, получив от судей 77,31 балла и уступая только Анастасии Мишиной и Александру Галлямову и Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Брюханов: Рады, что получилось всё в лучшем виде, недочёты с предыдущих соревнований получилось убрать.

Артемьева: Четверной подкрут будет в произвольной? Наверное, не будем говорить, сами всё увидите.

Брюханов: Как готовились к турниру? Это заключительный официальный старт сезона. Название ни капли не влияло на какое-то моральное состояние. Готовились в штатном режиме, так же, как и на все предыдущие соревнования. Так как чемпионат России уже прошёл, подготовка к Спартакиаде была менее напряжённая, чем все предыдущие.

Выполнение четверного подкрута оправданно? В соревновательных выступлениях это было оправданно, мы получали за него 8,95, это выше, чем за тройную подкрутку четвёртого уровня. Когда в последний раз выступали на турнире с названием «Спартакиада»? В 2018 году.

Артемьева: В 2018 году. Турниры совершенно разные, та была юношеская, а здесь сильнейшие фигуристы России. Другая конкуренция.

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.